Es sieht ganz nach einem echten Verbrechen aus. Das in Bronze gegossene Trio am Brunnen auf dem Römhilder Viehmarkt ist nicht mehr vollzählig. Eine Gans ist spurlos verschwunden. In einer Facebook-Gruppe teilen die Römhilder ihre Sorge um das bronzene Tier. Unter einem Bild des Brunnens steht: „Fuchs, wer hat die Gans gestohlen?“ Statt zwei Gänsen und einer Ziege schmücken nur noch zwei der Tiere den Platz.