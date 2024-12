Deggendorf - Kunst aus Sand gibt es in Deggendorf zu sehen: In der niederbayerischen Stadt ist am ersten Advent eine Weihnachtskrippe mit Sandfiguren eröffnet worden. Künstler ist Jiří Kašpar aus Prag, der die Figuren in knapp zweiwöchiger Arbeit aus 27 Tonnen Sand schnitzte.