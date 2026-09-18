Kunstwerk oder Gemeingut? Streit um die "Strat" - Aufruhr in der Gitarrenwelt

Das Düsseldorfer Gericht erkannte den Korpus als urheberrechtliches Werk an, unter anderem, weil er bei seinem Erscheinen grundlegend neu gewesen sei. Dass es ein Versäumnisurteil war, bedeutet nicht, dass es keine ausführliche Begründung gab - aber wohl, dass die Argumente der Kläger nicht von Anwälten der Gegenseite auseinandergenommen wurden.

LsL trifft Vorsichtsmaßnahmen

Das Vorgehen von Fender verändert bereits die Gitarrenwelt. Der Hersteller LsL Instruments aus Los Angeles stellte im August nach einer Abmahnung seine neue Gitarre Saticoy 24 vor, mit etwas anders geformtem Korpus sowie 24 statt zuvor 22 Gitarrenbünden. Man sehe sich mit der Saticoy 24 sicher vor Fender, sagt LsL-Manager Johny Miller. "Ich bin überzeugt, dass die sie nicht mit der Kneifzange anfassen werden." Denn bisher habe Fender Anbieter von 24-Bund-Gitarren in Ruhe gelassen und würde mit einem Vorgehen dagegen weitere Anbieter angreifen.

Fender verkauft selbst Kopien der berühmtesten Kopie

Die Grundform der Stratocaster sei über Jahrzehnte von zahlreichen Herstellern weiterentwickelt worden, sagt Marketingchef Wagner, darunter auch von Leo Fender selbst. Denn der Gründer verkaufte seine Firma Mitte der 1960er Jahre und entwickelte anschließend für andere Unternehmen weiter. "Dass eine Form, die seit über 70 Jahren kontinuierlich von unzähligen kleinen wie großen Herstellern weiterentwickelt wird, nun nachträglich monopolisiert werden soll, steht im Widerspruch zur Geschichte des Instrumentenbaus", meint der Manager.

Ein Skurrilität am Rande: Fender verkauft seit langem selbst Kopien der berühmtesten Strat-Kopie: Stargitarrist Eddie van Halen ging vor bald 20 Jahren eine Partnerschaft mit dem Instrumentenbauer ein. Unter der Marke EVH vertreibt der Konzern Replika-Instrumente der "Franken-Strat".