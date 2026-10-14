Kunstvolle Lichtshows: Festival lässt Prag in neuem Licht erstrahlen

Prag - Die Uneco-Welterbestadt Prag mit ihren historischen Fassaden erstrahlt für vier Tage in einem bunten Lichtermeer. Das "Signal-Festival" bringt von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18.10.) spektakuläre Projektionen, Videomappings und Lichtinstallationen in die tschechische Hauptstadt. Das Thema lautet in diesem Jahr "Dream On! Träume und Visionen". 13 der 21 Kunstinstallationen sind kostenlos zugänglich - jeweils von 19.00 bis Mitternacht. Ein Tagesticket für die kostenpflichtigen Angebote kostet umgerechnet rund 20 Euro.