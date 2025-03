Frankfurt - Deutschlands Plastikhersteller sind unter Druck. Zwar stieg die Produktionsmenge 2024 um drei Prozent, wie der Verband Plastics Europe Deutschland in Frankfurt am Main mitteilte. Doch wegen harten Wettbewerbs und schwacher Nachfrage sanken die Preise so stark, dass sich der Branchenumsatz um drei Prozent auf 26,7 Milliarden Euro reduzierte.