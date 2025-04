Helden des Bergbaus und Gesellschaftskritik

In der Ausstellung werden Werke namhafter, in der DDR wirkender Künstler wie Peter Kraft, Werner Petzold oder Eva Schulze-Knabe gezeigt. Viele der Bilder haben einen Bezug zum Bergbau, zur Industrie oder zur Atomkraft - und rücken häufig den werktätigen Menschen in den Mittelpunkt. Die SDAG Wismut (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut) vergab umfangreiche Aufträge an Maler und Grafiker.