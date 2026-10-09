Die ada bietet viel Raum, damit Kunst ihre Wirkung entfalten kann. Selbst wenn neun Künstler zugleich ausstellen, wie das zur vierten Auflage des Kunstsalons Meiningen der Fall sein wird, der am Samstagnachmittag öffnet. Im Laufe dieser Woche haben sie ihre Bilder, Skulpturen und Objekte an den Wänden oder auch mitten im Raum in Szene gesetzt: die Maler und Grafiker Udo Eisenacher, Manfred Hausmann, Burkhard Pfister, Albrecht Rosenstiel, Anette Rasche, Textilkünstlerin Cordula Hartung, Bildhauerin Eva Skupin, Keramiker Peter Weber und Grafiker Dietrich Ziebart. Neun regionale Kunstschaffende, die den Kunstsalon auch schon in den Jahren zuvor mit ihren Werken füllten und ihrem Publikum nun einen aktuellen Eindruck geben möchten, womit sie sich gerade in ihren Ateliers beschäftigen.