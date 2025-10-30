Was lange währt, wird endlich gut: Am vergangenen Sonntag konnte in Gräfinau-Angstedt der neue Kunstrasenplatz eröffnet werden, wie die Stadtverwaltung Ilmenau mitteilt. Das obligatorische rote Band wurde dabei gleich fünfmal durchschnitten (siehe Foto), denn es waren allerlei Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Wirtschaft und Ehrenamt dazu erschienen. Und das hatte auch seinen Grund, denn das Projekt war nicht nur umfangreich, sondern auch langwierig: