Am Donnerstag ist Feiertag in Eisfeld. Der Geburtstag eines Kaisers ist der Anlass. 80 Jahre wäre er geworden, der Fußballkaiser Franz. Doch das ist nicht der einzige Grund für die Feierlaune. Der Kunstrasenplatz ist fertig – und damit hat Eisfeld einen nächsten Meilenstein erreicht. Den zweiten in kurzer Zeit. Denn erst vergangenes Wochenende konnte der für knapp anderthalb Millionen Euro sanierte Mittelbau des Museums eingeweiht werden. Und nun der Kunstrasenplatz, an den vor einem Jahr noch nicht zu denken war. Glückwünsche überbringt Ulrich Hofmann vom Kreissportbund, der weiß, welchen Kampfgeist die Eisfelder entwickelt haben, wie hartnäckig sie waren und wie erfolgreich. Sie haben Bedingungen geschaffen, von denen andere nur träumen können. „Da freut man sich für die Kinder“, sagt Günter Zetzmann, der viele Jahre als Greenkeeper bei Falke Sachsenbrunn für perfekten Rasen gesorgt hat. Bürgermeister Christoph Bauer (Freie Wähler) und seinen Mitstreitern ist der Meilenstein zu verdanken. Sie sind immer am Ball geblieben. Aber von vorne.