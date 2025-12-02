Kunstradteams aus Rositz, Gebesee und erstmals auch aus Mücheln (Sachsen-Anhalt) pilgerten zum SV Lauscha, um sich zum Saisonabschluss mit den Gastgebern zu messen. Hier eine durchaus kritische Leistungsanalyse der Einheimischen.
Monatelange Arbeit, Schweiß, Stürze, blaue Flecken und sogar Tränen – all das nimmt der SV Lauscha in Kauf, um sich zur Stadtmeisterschaft in Bestform zu präsentieren.
