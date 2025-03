Die Kunstradfahrer des SV Lauscha sind mit einem achtköpfigen Team in sechs Altersklassen bei der Landesmeisterschaft der Junioren sowie der Qualifikation zur Landesmeisterschaft (Schüler und Elite) in Gebesee in die Saison gestartet. Begleitet wurden sie dabei von den Trainerinnen Berit Müller-Sachs, Sara Götze und dem Eltern-Freunde-Fanclub.