Mit viel Einsatz, Emotionen und ersten Erfolgen sind die Kunstradfahrer des SV Lauscha in die neue Wettkampfsaison gestartet. Bei der Landesmeisterschaft der Junioren sowie der Qualifikation für die Landestitelkämpfe der Schüler und Elite in Gotha zeigten die Aktiven vom Rennsteig ihr Können und trotz mancher Rückschläge vor allem eines: großen Kampfgeist. Ursprünglich waren elf Lauschaer Starter gemeldet, doch krankheitsbedingt konnten nur sechs Kunstradfahrer antreten: Charlotte Hähnlein bei den Juniorinnen, Enie Fleischhauer (Schülerinnen U11), Frida Schetsche (Schülerinnen U9), Pepe Böhm-Casper (Schüler U13), Luisa Gießler (Schülerinnen U13) sowie Rebecca Huhn bei den Elite-Frauen.