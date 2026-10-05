Für Ella Wiegand und Emmi Böhm-Casper (beide SV Lauscha) war dieser Bambi- und Thüringenpokal in Gotha ein ganz besonderer Wettkampf. Beide gingen erstmals in der Altersklasse Schülerinnen U9 beim Bambipokal an den Start, der speziell für die Neulinge des Jahres ausgetragen wird. Beide zeigten bei ihren Wettkampfdebüts bereits gute Leistungen. Zwar müssen sie noch an der Rundengenauigkeit und der korrekten Ausführung ihrer Übungen arbeiten, dennoch konnten sie sich gleich über ihre ersten Pokale freuen: Ella belegte den zweiten, Emmi den dritten Platz.