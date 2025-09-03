Eine Herkulesaufgabe schien für die jungen Kunstradfahrer des SV Lauscha ihre jüngste Herausforderung gewesen zu sein. Frida Schetsche, Emma Gröger und Trainerin Berit Müller-Sachs reisten ins 150 Kilometer entfernte Ahnatal bei Kassel – zum Herkulespokal der Altersklasse U9/U11, in der selbst die fünfjährige Frida startete. Als Erste begann sie ihre Kür – natürlich aufgeregt. Beim Aufbau der Übung „Reitstand“ geriet sie mit dem Fuß nicht auf den vorderen Dorn, sondern in die Speichen und stürzte. Der Schreck saß erst mal tief in den Gliedern. Ihre Kür wurde unterbrochen, um sich um die kleine Lauschaerin zu kümmern. Inzwischen ging der Wettkampf weiter.