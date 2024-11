Dieter Appelt wurde 1935 in Niemegk (Brandenburg) geboren und gehört nach Angaben des Museums zu den prägenden Stimmen der deutschen Fotokunst. Seine Werke behandeln unter anderem Themen wie Erinnerung, Natur und Vergänglichkeit. Einige Werke seien beispielsweise im Art Institute of Chicago oder im Centre National de la Photographie in Paris ausgestellt worden.