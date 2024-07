Kunstmuseen Pariser Landschaftsarchitekten gestalten Münchner Kunstareal

Kunst, Wissenschaft und Klima

Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merk hob das Anliegen der Gewinner hervor, auch auf das Klima in der Stadt Rücksicht zu nehmen. Ihre Arbeit stelle die Aufenthaltsqualität in den Mittelpunkt. In der Tat spielt der Schutz von Grünflächen eine wichtige Rolle in dem Konzept. Man wolle diese Gebiete schützen und ausweiten, um auch mit Blick auf ein weiteres Ansteigen der Temperaturen der Hitze in der Stadt entgegenzuwirken. Das Ziel sei ein ökologisch vielfältiger Park, heißt es in dem Entwurf, der auch einen Obstgarten zum Naschen und insektenfreundlichen Pflanzen vorsieht. Sitzgelegenheiten und Schattenplätze sollen zum Ausruhen einladen.