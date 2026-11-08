Kunstmesse 9.000 Besucher bei "artthuer" in Erfurt

Knappe Kassen erschweren öffentliche Aufträge für Kunst

Wirtschaftlich seien die zurückliegenden Jahre für Künstler nicht einfach gewesen, sagte Hirche. Vor allem öffentliche Aufträge, zum Beispiel für Kunst an Bauprojekten, hätten zuletzt kaum noch eine Rolle gespielt, in den öffentlichen Haushalten stehe dafür oft kein Geld zur Verfügung. "Dabei wäre es wichtig, Kunst in die Öffentlichkeit zu holen", so Hirche. Umso größer sei der Stellenwert eines Treffs wie der "artthuer". Traditionell werde diese auch genutzt, um Kunstausstellungen zu verabreden und persönliche Kontakte zu Künstlern zu knüpfen.