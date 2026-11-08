Kunstmesse 9.000 Besucher bei "artthuer" in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Trotz Inflation und für viele Menschen engeren finanziellen Möglichkeiten wird in Thüringen weiterhin Gegenwartskunst gekauft. Das Interesse an Kunstwerken für das eigene Heim oder Geschäftsräume sei auf der diesjährigen Kunstmesse "artthuer" in Erfurt zu spüren gewesen, sagte die Geschäftsführerin des Landesverbandes Bildender Künstler, Michaela Hirche, der Deutschen Presse-Agentur. Kunstinteressierte, die ihre Sammlung ergänzen oder eine Sammlung aufbauen wollten, hätten die Gelegenheit genutzt, auf der Messe qualitativ hochwertige Arbeiten zu erwerben.