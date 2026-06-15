Rund ums Schlossparkfest ist am Sonntag nun auch der erste Künstlermarkt über die Bühne gegangen. Im Foyer des Hildburghäuser Theaters zeigten regionale Künstler ihre Werke: Malerei, Fotografie, Grafik. An 14 Ständen haben sich die Künstler in Hildburghausen präsentiert – und ihre Werke nicht zuletzt auch zum Kauf angeboten. Viele der Künstler haben bereits ausgestellt: Malerin, Galerieleiterin und Kunstlehrerin Gabriele Just hat Malereien mitgebracht, Illustrationen und Zeichnung. Annelore Römhild ist mit ihren Orchideenbildern und Landschaftsaufnahmen vor Ort. Der Restaurator auf Schloss Bertholdsburg, Georg Sommer, stellt seine Fotografien vereister Pfützen vor – auch diese Bilder gab’s schon öffentlich zu sehen.