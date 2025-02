Botschaft an Menschen in Deutschland

Die Menschen in Deutschland sollten die Meinungsfreiheit in ihrem Land schätzen, geben Pussy Riot zum Schluss dem Publikum mit. "Freiheit existiert nicht, solange man nicht jeden Tag dafür kämpft". Deshalb solle man auch an die Ukraine denken, wo die Menschen jeden Tag kämpften. "Der Krieg ist nicht so weit entfernt, wie ihr denkt!"