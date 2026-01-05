Die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer ist landläufig unter dem Namen „Schnitzschule Empfertshausen“ weit über die Region hinaus bekannt. Bei zahlreichen Anlässen und in Interviews hatte Jürgen Körber, Buchautor und freier Mitarbeiter der Heimatzeitung, Gelegenheit, Lehrer und Schüler und das, was sie umtreibt, kennenzulernen. „Ich bin in all den Jahren engagierten jungen Menschen begegnet, die die Tradition des Holzbildhauerhandwerks am Leben erhalten, pflegen und weiterentwickeln, mit Fantasie, Kreativität und handwerklichem Geschick Kunstwerke erschaffen, die Geschichte und Geschichten erzählen, die Vergangenheit und Gegenwart anschaulich darstellen und Visionen der Zukunft entwickeln“, erzählt er. „So entstand die Idee zu einem kleinen Gemeinschaftswerk, dem Kunstkalender 2026.“