Gefühlt eine kleine Ewigkeit gibt es nach den Worten von Susanne Casper-Zielonka den alljährlich am 3. September-Wochenende stattfindenden Kunstherbst an der Kunststation in Oepfershausen bereits – mindestens seit zwei Jahrzehnten. „An diesem Tag öffnen wir die Türen der Einrichtung für Jedermann, alle sind willkommen, können sich kreativ ausprobieren, man kann miteinander ins Gespräch kommen, jeder kann bei den Angeboten mitmachen, egal ob Kind oder Erwachsener und wir sind offen für Fragen und Anregungen“, beschreibt die Leiterin der Einrichtung den Sinn der Veranstaltung. Am Sonntag war es wieder soweit: Der Kunstherbst markiert zudem den Ausklang der Gemeinschaftsausstellung, an der sich zahlreiche Bildungseinrichtungen im Frühjahr beteiligten und die 2025 das Thema „Wasser“ zum Inhalt hatte.