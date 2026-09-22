Das verregnete Wetter am Sonntagnachmittag machte vielen die Entscheidung leicht, nach Oepfershausen zu kommen: In der Kunststation war zum Kunstherbst eingeladen worden – in den warmen und trockenen Räumlichkeiten hatten kleine wie große Besucher letztmals Gelegenheit, die diesjährige Gemeinschaftsausstellung von Kindern und Jugendlichen aus der Region mit dem Thema „Luft“ zu betrachten und andererseits konnten sie selbst nach Herzenslust kreativ tätig werden.