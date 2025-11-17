Schon beim Eintritt ins Foyer des Stadttheaters umfängt die Besucher die Stimmung, hier in der Werkstatt der Weihnachtswichtel unterwegs zu sein. An vielen der Stände gibt es Vorführungen, entstehen unmittelbar vor den Augen der Gäste neue Produkte – bunte Glasstäbe werden zu Tierfiguren, ein Stück Holz auf der Drehbank zum Kerzenständer. Es sind vor allem traditionelle Handwerker, die hier zeigen, welche Kunstfertigkeit in ihren Händen steckt.