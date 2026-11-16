Wunderbare „Troddeldatschen“ – wer die nicht kennt, der hat echt was verpasst! Vor allem, wie sich warme Füße anfühlen. Mit den gestrickten Dingern samt Wärme-Polsterung, den sogenannten „Troddeln“, schlurft es sich wunderbar zu Hause durch die Stube. Vor allem, wer keine Fußbodenheizung hat, wird die Strümpfe zu schätzen wissen, die es übrigens auch fürs Bett gibt. Dann ohne Leder- oder Flechtwerk- Sohle. Kein Wunder also, dass der Heimatverein Eishausen, Abteilung „Troddeldatschen“ Steinfeld, seine Strickware in Reih und Glied nebeneinander gestellt beim Hildburghäuser Kunsthandwerkermarkt feilbietet. Handwerk ist das schon, denn vier Frauen sind es, die quasi unermüdlich aus der tollsten Wolle stricken. Und dann füttern. Und eine Kunst sind sie auch – weil einmalig.