„Ich will kein Künstler mit Baskenmütze und nach oben gerichtetem Blick sein“, sagt Karsten Kunert. Der Erfurter sitzt in der Kunsthalle, wo seit Ende Juni seine Ausstellung „Lichtwerk“ läuft und beantwortet die Fragen des Publikums. Künstlergespräch nennt sich das Format, zu dem Kunsthallenchefin Sybille Suchy geladen hat. Kunerts Studenten und Weggefährten sind gekommen, aber auch Interessierte ohne persönlichen Bezug zum Künstler.