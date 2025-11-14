Am Samstag eröffnet in der Kunsthalle die letzte diesjährige Ausstellung. Wie es seit Jahren Tradition ist, ein Salon, der verschiedenste Künstler vereint. „Salon bedeutet Sinnstiftung im Sinne des Austauschs, des gemeinsamen Nachdenkens und der Begegnung mit Kunst. In diesem Rahmen stellen wir die Künstlerinnen und Künstler unseres Kunstvereins vor, zeigen Wege, wie Kreativität sich ausdrücken kann, und laden Sie ein, in einen Dialog mit den Werken zu treten“, wird Andrej Singer am Samstag zur Begrüßung sagen.