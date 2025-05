Lebensgroß sind sie, die Figuren, welche dem Betrachter beim Betreten der Kunsthalle unweigerlich ins Auge fallen, scheinen sie doch auf einen zuzuschreiten, mit ausgestreckten Armen. „Meine Figuren müssen immer irgendwie in Bewegung sein. Gesten sind mir wichtig“, erklärt Volkmar Kühn. Er und seine Frau Marita Kühn-Leihbecher bestreiten die neue Ausstellung in der Kunsthalle Arnstadt, welche am 24. Mai eröffnet wird. Damit ist ein echter Coup gelungen. Nicht nur, dass Kühn zweifelsohne zu den Größen unter den gegenwärtigen Thüringer Bildhauern zu zählen ist, in dieser Form gab es seine Werke noch nie zu sehen.