„Gemeinsamkeiten“ ist die neue Ausstellung in der Kunsthalle Arnstadt überschrieben, die am Samstag, 5. Juli, eröffnet wird. Gemeinsamkeiten gibt es einige zwischen Rolf Huber und Susanne Worschech. Nicht nur in ihrem Lebenslauf, auch in ihrer Sicht auf die Dinge, die sie künstlerisch inspirieren. Und doch wird dem Betrachter auch sofort ein Unterschied auffallen. Rolf Huber zeigt Gemälde und Grafiken, Susanne Worschech arbeitet mit Ton.