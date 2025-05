Kunstgeschichte Neue Schau zur Neuen Sachlichkeit in Gera

Dix gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Kunstrichtung. Im Laufe seines Schaffens änderte er seinen Stil immer wieder. In der Nazizeit wurden seine Werke diffamiert. Geprägt von eigenen Erlebnissen setzte er sich in seinen Arbeiten kritisch mit Krieg und sozialen Zuständen auseinander. Er wurde 1891 in Gera geboren und starb 1961 in Singen am Bodensee.