Kunstführungen "Gehirn eines Hamsters" - Museumsführer beschimpft Besucher

Kunst darf auch Spaß machen

Die Idee des schlecht gelaunten "Grumpy Guide" kommt nach Angaben von Kunstpalast-Direktor Felix Krämer aus der australischen Gastroszene, wo Restaurants mit unfreundlichen Kellnern erfolgreich seien. Dass das erstmals ins Museum übertragene Schlechte-Laune-Konzept so gut ankomme, liege wohl an der Kunstbranche selbst. Diese neige ja dazu, alles immer sehr ernst zu nehmen. In den "hochheiligen Hallen eines Museums" trauten sich die Menschen in der Regel nur zu flüstern.