London - Auffällige Brille, riesige Goldkette, aufgesetzter Dialekt: Zum Wimbledon-Finale hat der britische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen seine Satirefigur "Ali G" aufleben lassen. In seiner Rolle saß der 54-Jährige ("Borat") am Sonntag während der Niederlage des deutschen Tennisstars Alexander Zverev gegen Jannik Sinner auf der Tribüne. Ein Video davon veröffentlichte Cohen auf der Plattform Instagram.
Kunstfigur auf der Tribüne Sacha Baron Cohen als "Ali G" in Wimbledon
dpa 13.07.2026 - 17:00 Uhr