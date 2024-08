Kunstfest Weimar: Wahlparty mit Sandra Hüller

Viele internationale Festival-Gäste kommen aus Ländern, in denen die Demokratie aus unterschiedlichen Gründen bedroht ist. Herzstück des Programms sind sechs Koproduktionen und Gastspiele mit Tanz und Performance aus Taiwan. Als Uraufführung anlässlich der Verleihung der Goethe-Medaille zeigt das Kunstfest in Kooperation mit dem Goethe-Institut „VACA“, das neue Projekt des vielleicht bedeutendsten südamerikanischen Dramatikers und Regisseurs Guillermo Calderón aus Chile. In dieser bösen Medien- und Gesellschaftssatire steigern sich drei kreative Köpfe unversehens in rechtsradikales Gedankengut hinein (25./26. August). Am Vorabend der Thüringer Landtagswahl (31. August) gibt es einen musikalischen Abend als „Wahlerinnerungs-Gala“ mit Thüringens in Suhl geborenen Hollywood-Star Sandra Hüller und Comedian René Marik. Und die freie Berliner Opernkompanie Novoflot interpretiert als Uraufführung (31. August./1. September) in einem spektakulären Projekt Arnold Schönbergs Melodram „Ein Überlebender aus Warschau“ aus aktuellem Anlass neu. Nur wenige Beispiele aus dem fulminanten Programm, das in diesem Jahr wie selten zuvor politische Einmischungen und Standpunkte anbietet.