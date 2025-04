Weimar (dpa/th) - Im Jahr der Erinnerung an Goethes Ankunft in Weimar rückt das dortige Kunstfest erstmals seit langer Zeit wieder beide Teile des "Faust" ins Programm. Mehrere Inszenierungen interpretieren Goethes wichtigstes Werk zeitgenössisch, kritisch und global, wie Kunstfest-Intendant Rolf C. Hemke mitteilte. Zudem seien weitere Veranstaltungen wie Lesungen und Filmprojekte geplant.