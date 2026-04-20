Kunstfehler-Prozess: Patient stirbt nach Zahnbehandlung – Mediziner vor Gericht

Augsburg (dpa/lby) - Nach dem Tod eines Patienten muss sich am Montag (9.00 Uhr) ein 44 Jahre alter Zahnarzt vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Der Mediziner soll dem Patienten im März 2023 für eine Behandlung ein Beruhigungsmittel gegeben haben, was nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wohl zu hoch dosiert war. Ein spezialisierter Anästhesist soll nicht an der Behandlung beteiligt gewesen sein.