München - Seit den 1960er Jahren sind zwei antike römische Objekte aus dem Campo Santo Teutonico im Vatikan verschollen gewesen - nun sind sie wieder zurück an Ort und Stelle. Die Abteilung für Kunstfahndung im Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) in München habe die Artefakte an die Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes zurückgegeben, teilte die Behörde mit. Sie waren im Rahmen einer Versteigerung beim Düsseldorfer Auktionshaus Hargesheimer aufgetaucht.