Auch Kunstvoll wurde es beim Bürgerfest in Stützerbach am Freitag. In der Kulturscheune am Goethehaus wurde an jenem Tag eine Ausstellung mit Ölgemälden des Stützerbacher Künstlers Klaus Güntzel eröffnet. Der mittlerweile 90-Jährige ist Autodidakt und beschäftigt sich schon seit mehr als vier Jahrzehnten mit Kunst. Einst mit Bleistiftzeichnungen begonnen, malt er heute mit Öl – und vieles, wie große Fläche oder Schattierungen, mit den Fingern statt dem Pinsel. „So etwas wäre mit dem Pinsel gar nicht möglich“, sagt er und streicht mit seiner Rechten über die Wangen der „Dame mit Hermelin“, seinem jüngsten Bild, das er vor rund zwei Jahren gemalt hat. Es ist auch sein Liebstes.