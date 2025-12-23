 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Schwebende Friedenskraniche in der Galerie

Kunstausstellung beendet Schwebende Friedenskraniche in der Galerie

Ein berührendes Konzert einer japanischen Pianistin mit Schmalkalder Musikschülern erlebten über 70 Gäste in der FBF-Galerie in Schmalkalden.

Kunstausstellung beendet: Schwebende Friedenskraniche in der Galerie
1
Die ausgeführte Performance mit den schwebenden Schmalkalder Friedenskranichen vor dem Modell des Kinderfriedensdenkmals in Hiroshima. Foto: nrk

Die Finissage zur diesjährigen Kunstausstellung zum Weltfriedenstag 2025 in der FBF-Galerie hätte keinen würdigeren Abschluss finden können als den mit der Performance der „Schwebenden Schmalkalder Friedenskraniche“, brachte nicht nur Landrätin Peggy Greiser in ihrem Grußwort als Ehrengast zum Ausdruck. Das FBF-Galerie-Team hatte sich in den vorangegangen Wochen viele Stunden mit der Gestaltung einer ungewöhnlichen Inszenierung beschäftigt, um in einer würdevollen Performance mit nahezu 300 gefalteten Papierkranichen, die von Schmalkalder Kindern und Erwachsenen und unterschiedlichster Berufe origamigerecht gefaltet waren, beschäftigt, damit das Engagement gebührend gewürdigt wird.

Nach der Werbung weiterlesen

Dynamischer Performance-Akt mit Scarlatti-Sonate

Dazu wurde der größte Teil weiterhin zugeschickter Kraniche an dünnen Fäden aufgeknüpft, die entweder vom Galerierang in den Galeriesaal hinein reichten oder als Deckeninstallation über dem Galeriesaal befestigt waren. Um der Aktion eine künstlerische Dynamik zu verleihen, übernahmen die Schüler Marc-Anthony und Bastian die Aufgabe, zu einem bestimmten Musikstück die aufgefädelten, farbenfrohen Kraniche vorsichtig am Galeriegeländer entlang in Richtung des drei Meter hohen Fotomodells des Kinderfriedensdenkmals von Hiroshima zu verschieben. Dadurch sollten sie in unterschiedlichem Abstand zum Denkmal eine räumliche Tiefe erzeugen und zugleich durch den Luftstrom von unten in eine schwingende Bewegung versetzt werden.

Da dieser Akt im abgedunkelten Galerieraum mit einer Sonate von Domenico Scarlatti durch die japanische Pianistin Naoko Christ-Kato und anschließend von jungen Musikern der Schmalkalder Musikschule begleitet wurde, bekam die Performance die vorgesehene feierliche, nachdenkliche Note.

Unsere Empfehlung für Sie

Schmalkalden: Geschichten über die kleinen Leute

10.11.2025 15:15 Schmalkalden Geschichten über die kleinen Leute

Literarische und persönliche Erinnerungen machten den Abend mit Landolf Scherzer in der FBF-Galerie in Schmalkalden aus.

Galerieleiter Norbert Krah sagte vor 70 Gästen, darunter Professoren, Künstler, Stadträte und Bürgermeister Kay Goßmann aus Brotterode, dass man mit dieser Performance ausdrücklich daran erinnern möchte, dass vor 80 Jahren die USA-Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki erfolgten, obwohl Japan faktisch besiegt gewesen sei, aber der Machtdemonstration Willen Millionen Frauen und Kinder starben. Deshalb dürfe man heute nicht unbekümmert über mögliche Kriege gegen Atomwaffen besitzende, noch dazu undemokratische Staaten, sinnieren, sondern wieder stärker – wie in den 1980er Jahren – für Abrüstung und gegenseitige Sicherheit eintreten. „Diese Performance ist kein einfaches Lippenbekenntnis, sondern inzwischen haben sich damit zahlreiche Bürger des Landkreises an der Aktion aktiv und nach außen kenntlich gegen wahnsinnige Hochrüstung friedlich bekannt“, so Norbert Krah.

Kraniche gehen nach Hiroshima

Gemeinsam mit Landrätin Peggy Greiser, die weitere selbst gefaltete Kraniche zur Veranstaltung mitgebracht hatte, übergab der Galerieleiter der japanischen Künstlerin – die das Denkmal bereits als Kind besucht hatte – symbolisch einen Korb mit Schmalkalder Friedenskranichen. Diese sollen im neuen Jahr alle nach Hiroshima geschickt werden, im Beisein der jungen Musikschüler. Peggy Greiser nutzte die besinnliche Atmosphäre, um dem FBF-Galerie-Team für die Initiative zu danken und erinnerte daran, dass sie auf die Geschichte des japanischen Mädchens Sadako Sasaki zurückgeht, das trotz aller Hoffnung an den tödlichen Strahlungen des Atombombenabwurfs von Hiroshima gestorben ist.

Solisten-Konzert junger Musiker mit exzellenter Pianistin

Ein junges Mädchen, wie Millionen andere voller Hoffnung auf die Zukunft, sei durch eine sinnlose kriegerische Handlung gestorben, in einem Alter wie die Jugendlichen im Galeriesaal, die für die Performance und die Gäste musizierten. Unter der Leitung von Johannes Eberlein als Korrepetitor gestalteten sie ein mit viel Beifall begleitetes Solisten-Konzert. Zum Auftakt spielte Paul Kirsch auf der Blockflöte, „Engels Nachtegaeltje“ von J. v. Eyck; dem folgten Lisa Eck, feinfühlig auf ihrer Violine mit „Polish Dance” von E. Severn und German Anders auf dem Klavier mit „Ein Märchen“ von D. Kabalewski. Den ersten Teil des Konzerts schloss Kein Nguyen Viet mit „Großer Herr und starker König“ aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach mit einer kräftigen, aber doch auch sehr gefühlvollen Stimmlage ab.

Nach einer Pause folgte als musikalischer Höhepunkt das Klavierkonzert von Naoko Christ-Kato, die in Yokohama aufwuchs und in Tokio und Hannover Klavier studierte. Mit Daniël Belinfantes „Avond Landschap“ (Abendlandschaft) hatte sie ein Werk des im Holocaust ermordeten jüdischen Niederländers ausgesucht und verstand es ausgezeichnet, mit ihrem Spiel das Stimmungsbild eines Abendgemäldes musikalisch zu interpretieren.

Unsere Empfehlung für Sie

Schmalkalden: Frieden beginnt im Kleinen

24.09.2025 11:20 Schmalkalden Frieden beginnt im Kleinen

In der FBF-Galerie wurde die Ausstellung „Nicht Waffen – Brot für Welt“ eröffnet, mit der Bitte, Kraniche zu falten und an die Galerie zu schicken.

In eine fast ähnliche Stimmungslage führte die Pianistin die Gäste mit Claude Debussy’s „Clair de Lune“ (Mondlicht). Nach kräftigen, lang anhaltenden Applaus spielte sie noch eine besondere Zugabe: Mit einem Augenzwinkern interpretierte sie „O du fröhliche“ in einem eigenen, modernen Arrangement in mehreren Fassungen. Im anschließenden Gesprächskreis äußerten sich viele Gäste zur Veranstaltung. Allgemein wurde betont, dass es ein einmaliger, emotionaler Abend gewesen sei, an dem man zugleich genussvoll Musik und nachdenkliche Aktionskunst erleben konnte – so etwa Gudrun Schall und Martina Petter. Landrätin Peggy Greiser regte an, die Kranich-Aktion in der Öffentlichkeit und in der FBF-Galerie noch zu verlängern, bevor die Kraniche abgeschickt werden. Stadtrat Klaus-Dieter Kaiser hob hervor, dass die Performance mit den Schmalkalder Friedenskranichen vor dem großen Modell des Kinderfriedensdenkmals so gelungen sei, dass man durch die schwebenden Kraniche das Gefühl bekomme, direkt vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima zu stehen. Deshalb, so Kaiser, solle man diese Kunst-Konstellation auch an anderen Orten nutzen, um über die Notwendigkeit der Friedenserhaltung zu diskutieren.