Kunstausstellung beendet: Schwebende Friedenskraniche in der Galerie

In eine fast ähnliche Stimmungslage führte die Pianistin die Gäste mit Claude Debussy’s „Clair de Lune“ (Mondlicht). Nach kräftigen, lang anhaltenden Applaus spielte sie noch eine besondere Zugabe: Mit einem Augenzwinkern interpretierte sie „O du fröhliche“ in einem eigenen, modernen Arrangement in mehreren Fassungen. Im anschließenden Gesprächskreis äußerten sich viele Gäste zur Veranstaltung. Allgemein wurde betont, dass es ein einmaliger, emotionaler Abend gewesen sei, an dem man zugleich genussvoll Musik und nachdenkliche Aktionskunst erleben konnte – so etwa Gudrun Schall und Martina Petter. Landrätin Peggy Greiser regte an, die Kranich-Aktion in der Öffentlichkeit und in der FBF-Galerie noch zu verlängern, bevor die Kraniche abgeschickt werden. Stadtrat Klaus-Dieter Kaiser hob hervor, dass die Performance mit den Schmalkalder Friedenskranichen vor dem großen Modell des Kinderfriedensdenkmals so gelungen sei, dass man durch die schwebenden Kraniche das Gefühl bekomme, direkt vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima zu stehen. Deshalb, so Kaiser, solle man diese Kunst-Konstellation auch an anderen Orten nutzen, um über die Notwendigkeit der Friedenserhaltung zu diskutieren.