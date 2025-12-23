Kunstausstellung beendet: Schwebende Friedenskraniche in der Galerie

Die Finissage zur diesjährigen Kunstausstellung zum Weltfriedenstag 2025 in der FBF-Galerie hätte keinen würdigeren Abschluss finden können als den mit der Performance der „Schwebenden Schmalkalder Friedenskraniche“, brachte nicht nur Landrätin Peggy Greiser in ihrem Grußwort als Ehrengast zum Ausdruck. Das FBF-Galerie-Team hatte sich in den vorangegangen Wochen viele Stunden mit der Gestaltung einer ungewöhnlichen Inszenierung beschäftigt, um in einer würdevollen Performance mit nahezu 300 gefalteten Papierkranichen, die von Schmalkalder Kindern und Erwachsenen und unterschiedlichster Berufe origamigerecht gefaltet waren, beschäftigt, damit das Engagement gebührend gewürdigt wird.