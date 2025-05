„Kunst – das besondere Geschenk – für andere oder für sich selbst.“ Unter diesem Motto setzte sich Auktionator Michael Ulbricht vom Leipziger Buch & Kunst Antiquariat am Sonntag im Marmorsaal von Schloss Elisabethenburg in Szene, um möglichst viele der 68 angebotenen Bilder, darunter Zeichnungen, Gemälde und Grafiken, an den Mann oder die Frau zu bringen. Werke von international bekannten Künstlern rief er auf: Max Klinger, Gerhard Marcks, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Armin Mueller-Stahl, Marc Chagall, Andy Warhol.