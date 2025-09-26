Wenn Geschichte lebendig werden soll, braucht es manchmal einen Pinselstrich. Kunstlehrer und Künstler Steffen Harzer hat an der Nonne-Schule in Hildburghausen ein Projekt ins Leben gerufen, das die einstige Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen – und spätere bayerische Königin – in das Bewusstsein der jungen Generation rückt. Pünktlich zum Krönungsjubiläum von Königin Therese, das sich am 13. Oktober zum 200. Mal jährt, verwandelte sich die Schule in ein Atelier.
Kunst zur Krone 250 Mal gemalte Stadtgeschichte
Daniela Rust 26.09.2025 - 08:00 Uhr