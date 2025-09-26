Wenn Geschichte lebendig werden soll, braucht es manchmal einen Pinselstrich. Kunstlehrer und Künstler Steffen Harzer hat an der Nonne-Schule in Hildburghausen ein Projekt ins Leben gerufen, das die einstige Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen – und spätere bayerische Königin – in das Bewusstsein der jungen Generation rückt. Pünktlich zum Krönungsjubiläum von Königin Therese, das sich am 13. Oktober zum 200. Mal jährt, verwandelte sich die Schule in ein Atelier.