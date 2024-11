Die Zeichnungen entstanden demnach auf Reisen und Exkursionen. Ihr Vater habe durch das Zeichnen "Bauwerke genau studiert", so Runhild Wirth. Für Stiftungsdirektorin Dr. Doris Fischer ist die Sammlung "ein echter Schatz". Die Zeichnungen seien von hoher Qualität und bildeten das kulturelle Erbe Thüringens ab. Teile des künstlerischen Erbes sollen in den nächsten Jahren in Ausstellungen zu sehen sein.