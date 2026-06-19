Montagabend im Ilmenauer Begegnungszentrum am Wetzlarer Platz: Gutgelaunt und hochmotiviert sitzen mehrere Frauen am Tisch, beugen sich je über ein Blatt Papier und skizzieren eine Szene der Stadtarchitektur. Manche Hobbykünstlerin studiert die Vorlage auf dem Handy genau, dann gleiten Hand und Stift übers Papier. Nach einigen Freihandstrichen wird die Silhouette der Stadt sichtbar: Häuser, Straße ...