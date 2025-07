Kunst und Wissenschaft Was diese Studis so treiben - Werkschau der Bauhaus-Uni

So planen die Bau- und Umweltingenieurwissenschaften am Freitag etwa die Eröffnung eines zweigeschossigen Experimentalbaus aus Strohballen am Rand von Weimar. Im Gaswerk Weimar sind Plakate, Performances, Fotografien und Filme aus dem Studiengang Visuellen Kommunikation der Fakultät Kunst und Gestaltung zu sehen. Ausgewählte Studi-Arbeiten im Van-de-Velde-Bau geben Einblick in den Studiengang Freie Kunst.