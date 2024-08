Kunst und Politik Kunstfest Weimar gestartet - "Bedrohte Vielfalt feiern"

Beteiligte aus der Ukraine, Russland und Taiwan

Der politische Anspruch des Festivals bezieht sich auch auf die Lage etwa in Russland, der Ukraine und in Taiwan. So wurde die Ausstellung "Das andere Russland" zur Geschichte der Menschenrechtsorganisation Memorial eröffnet. Die in Russland verbotene Organisation war 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft des Festivals in Weimar übernommen. Das Kyiv Symphony Orchestra beteiligte sich am Gedächtnis-Buchenwald-Konzert, mit dem das Kunstfest traditionell eröffnet wird.