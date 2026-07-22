Aus seiner Therese-Skulptur könnte ein größeres kulturelles Projekt entstehen, das nach der Vorstellung des Künstlers Reinhard Wölfert neue Impulse für die gesamte Region setzen soll. Während eines abendlichen Spaziergangs durch die stille Dorfkulisse meines Heimatortes Eishausen begegnete ich Reinhard Wölfert. In seinem Hof steht aktuell eine Therese-Skulptur, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Da Reinhard gerade in seiner Werkstatt arbeitete und mich sah, kamen wir ins Gespräch und er gab mir viele Informationen zu diesem tollen Kunstprojekt.