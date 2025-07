Von Glaskunst bis Stadtschreiber: Thüringens kreative Vielfalt

Der Kulturstiftung zufolge gibt es neben den jährlichen Arbeitsstipendien des Landes eine Vielzahl an anderen Angeboten. Dazu zählen etwa eine Künstlerresidenz für Holzbildhauer in Georgenthal und für Glaskünstler in Lauscha sowie ein Bildhauersymposium in Steinbach und eine Künstlerresidenz auf dem Kunsthof Niederarnsdorf (Altenburger Land). Auch der Theaterverband Thüringen und der Kunstverein Jena böten entsprechende Möglichkeiten. Im Bereich der Literatur gibt es zudem die Stadtschreiber-Formate, die unter anderem in Erfurt, Jena, Heilbad Heiligenstadt und Gotha offeriert werden.