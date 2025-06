Kunstaktion zum Gedenken an KZ-Befreiung

Deutlich politisch werde es bereits in den Eröffnungstagen des vom 20. August bis zum 7. September laufenden Festivals, so Hemke. So werde die israelische Künstlerin Sigalit Landau in Absprache mit dem Denkmalamt Teile des von den Nazis geplanten und gebauten sogenannten Gauforums bemalen. Heute befindet sich dort unter anderem das Museum Zwangsarbeit im NS.