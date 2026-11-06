Die Kunsthalle Arnstadt beschließt ihre jährliche Ausstellungssaison ab Samstag, 7. November, mit dem „Salon“, einer Werkschau der Mitglieder vom zugehörigen Kunstverein. Zu sehen sind Bilder, Grafiken, Zeichnungen sowie Plastiken. Mit Jost Heyder und Harald-Rainer Gratz sind zwei Größe der zeitgenössischen Thüringer Kunstszene dabei. Daniela Zintl und Uta Zillinger werden erstmals in Arnstadt zu erleben sein. Insgesamt werden Werke von 19 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.