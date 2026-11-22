Von Bayer übernahm Van Ham sogar rund 3.000 Werke. Davon wurden rund 2.000 Arbeiten in Leverkusen ausgestellt und ebenfalls gegen den Kauf einer 50-Euro-Eintrittskarte verkauft. Die Einnahmen kamen einem Hospizzentrum zugute. "Kunst für alle - und das Lager war leer", bilanziert Eisenbeis.

Pflege von Kunst ist zu aufwendig

Auch wenn Erlöse durch Sammlungsverkäufe von Unternehmen in der Regel für die Bilanz eher unbedeutend sind, könnte der Verkauf auch signalisieren, dass sich ein Unternehmen in Zeiten der Krise und des Arbeitsplatzabbaus teure Kunst nicht mehr leisten möchte. "Wir leben in einer Zeit, in der die Unternehmensleitungen von allen Seiten beobachtet werden", sagt Rodger Masou, Geschäftsführer des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft.

"Wenn Kunst oder Kultur als selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur verstanden werden, dann können sie nicht losgelöst von Veränderungen in der Gesellschaft gesehen werden", sagt Masou. Für manche Unternehmen sei es dann sinnvoller, die Kulturförderung anders zu platzieren, weil sie sich keine Sammlung erlauben wollten, die mit Personalkosten aufwendig gepflegt und verwaltet werden müsse.

Während der jahrzehntelangen Tätigkeit baute auch der Kulturkreis eine Sammlung auf - und lässt bei Lempertz in Berlin demnächst 300 Werke zu Festpreisen veräußern. Masou sagt: "Unser Auftrag als eingetragener Verein ist nicht, Kunstwerke zu verwahren oder mit ihnen zu spekulieren, sondern junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern."