Zur Eröffnung der 2. Hobbykünstlerausstellung hatte die Stadt Steinach am Freitagabend auf den Schlosshof eingeladen. Dort konnte Bürgermeister Udo Bätz (GfS) neben dem Ersten Stellvertreter des Landrates Andreas Groß (AfD) und der Landtagsabgeordneten Melanie Berger (AfD) auch seinen Amtsvorgänger Ulrich Kurtz und seinen Lauschaer Amtskollegen Christian Müller-Deck (LL), Steinacher Stadträte sowie zahlreiche Interessenten aus nah und fern begrüßen. Mit vor Ort waren natürlich die fünf Hauptakteure, die in der aktuellen Ausstellung Einblicke in ihr kreatives Schaffen gewähren: Christiane Roß, Titi Linß, Dr. Matthias Greiner, Arkadiusz Walasek und Reinhard Wittig. Auch weitere Künstler, die in der Vergangenheit bereits Beispiele ihres Schaffens in der Brunnenstadt präsentiert hatten, ließen es sich nicht nehmen, die neue Ausstellung gleich zur Vernissage zu besuchen.