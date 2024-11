Kunst in Sonneberg: Weihnachtsmann im Endspurt

Die Bewerbungsfrist in der zweiten Runde des Sonneberger Kunstwettbewerbs „KunstSPIEL“ endet in wenigen Wochen am 29. November. Erstmals findet die Ausschreibung nun auch überregional statt und ermöglicht so allen Interessierten ab sechs Jahren die Teilnahme, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Cindy Heinkel.